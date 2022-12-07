Kırsalda ulaşım sorunu tek tek çözülüyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri özellikle kentin kırsal bölgelerinde yer alan mahallelerde yol ile ilgili yaşanan sorunları tek tek çözüyor. Kavak ilçesi Karadağ Mahallesi’nin zaman içerinde deforme olarak bozulan yolu Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yapıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri kent genelinde ulaşım alt yapısını güçlendirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler özellikle kırsal bölgelerde bulunan mahallelerde yaşanan yollarla ilgili sorunları gidermek için büyük gayret gösteriyor. Kavak ilçesinde bulunan Karadağ Mahallesi’nde yaklaşık 25 yıl önce zamanın Köy Hizmetleri tarafından yapılan yolun zaman içerisinde bozularak deforme olmasıyla birlikte yaşanan ulaşım sorunu Büyükşehir Belediyesi tarafından ortadan kaldırıldı. 2021 yılında 2.9 kilometrelik yolun A tipi sathi kaplaması yapılırken bu yıl da B tipi sathi kaplaması gerçekleştirildi. Yol problemi ortadan kalkan mahalle sakinleri Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e teşekkür etti.

302 kilometre yol ağının 285 kilometresini tamamladık

Samsun Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı Kavak İlçe Şube Şefi Buğra Usta, “Yolun toplam uzunluğu 2 bin 900 metre. Ladik sapağından Karadağ Mahallesi’ne kadar bağlanan yolun A ve B tipi sathi kaplamasını yaptık. 25 yıl önce Köy Hizmetleri zamanında bu yol yapılmış. Tabi zaman içerisinde deforme olmuş özelliğini yitirmiş bir kaplama vardı. Biz de Başkanımız Mustafa Demir’in çizdiği vizyon doğrultusunda bu yolun konforunu artırmak adına çalışmalar yaparak yolumuzun yapımını tamamladık. Çok uzun zamandır yol ile ilgili burada bir istek, talep vardı. Kavak ilçemizde bizim Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak 302 kilometre yol ağımız var. Şuanda bunun 285 kilometresini tamamlamış bulunmaktayız” dedi.

“Herkes çok memnun”

Karadağ Mahalle Muhtarı Mehmet Duran, “Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne giderek yolumuzun durumunu anlattım yapılmasını talep ettim. Hemen çalışma başlatıldı ve yolumuz yapıldı. Yolumuz daha önce çok kötüydü şimdi çok güzel oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Mahallemizin sakinleri de hepimiz çok memnunuz” şeklinde konuştu.

Yeni yapılan yolun çok güzel olduğunu söyleyen mahalle sakinlerinden İhsan Yüksel ise, “25 yıllık bir özlem vardı. Yeni yol yapılmasını bekliyorduk. Yolumuz yapıldığı için çok mutluyuz. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’e çok teşekkür ederiz” diye konuştu.