Kırsal mahallede resim sergisi

Samsun 19 Mayıs Kuşkayası İlk ve Ortaokulu’nda yıl sonu resim sergisi açıldı.

Okul bahçesinde açılan sergide öğrencilerin çeşitli tekniklerle yaptıkları eserler sergilendi. 19 Mayıs İlçe Kaymakamı İbrahim Civelek, eserleri inceledi ve öğrencilerden bilgi aldı. Kaymakam Civelek, “Öncelikle burada sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emek veren hocalarımız başta olmak üzere, okul müdürümüz ve yardımcılarına ve tabii ki her zaman söylüyoruz, işin ana fikri, asıl olan, mekânın asıl sahibi öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Emeklerine sağlık. Sergide emek veren, içindekileri, düşüncelerini kâğıda kaleme döken tüm öğrencilerimize, onlara yol gösteren tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Kuşkayası İlk/Ortaokulu Müdürü İsmail Çetin, ”Öğretmen arkadaşlarımızla beraber okulumuzun gerek fiziksel anlamda gerek akademik başarı anlamında hep bir adım ileri taşımaya gayret ettik. Bu çalışmalarımızın meyvesini hep fazlası ile aldık. Bizler Kuşkayası İlk/Ortaokulu olarak okulumuzu hep bir adım öteye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.