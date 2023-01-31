‘Kırsal Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’na rekor başvuru

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Kırsal Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’ çerçevesinde toplamda 326 milyon 525 bin 255 TL hibeye esas proje tutarı ve 163 milyon 262 bin 627 TL de hibe tutarının proje sahiplerine aktarılması karara bağlanmıştır” dedi.

"Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" çerçevesinde bu yıl rekor sayıda üretici, proje başvurusunda bulundu. Konuyla ilgili bir açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında, Aile İşletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri, Arıcılık Faaliyetleri ile Akıllı Tarım Uygulamaları için zirai insansız hava araçları, balya makinesi, yem karma ve dağıtma makineleri, pünömatik ekim makineleri, çiftlik gübresi dağıtma makineleri, mısır silaj makineleri, fındık file sistemi, rotovatör, diskli tırmık gibi makine- ekipmanların alımını yapmak ve hibe desteğinden yararlanmak üzere gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan başvurular 20 Ocak 2023 tarihinde sona ermiştir. Söz konusu başvuru dönemi içerisinde, il ve ilçe müdürlüklerimiz tarafından konuyla ilgili sektör paydaşlarımıza, üreticilerimize ve bayilerimize yapılan bilgilendirme toplantılarının yanı sıra, yazılı veya görsel basın yoluyla ve sosyal medya aracılığıyla yapılan duyurular sonucunda kırsal alt yapı A iş planı kapsamında 2 bin 723 üreticimizin proje başvurusu karşılığı talep edilen makine ekipmanın hibeye esas proje tutarı 312 milyon 374 bin 66 TL ve hibe tutarı ise 156 milyon 187 bin 33 TL’dir. Yine kırsal alt yapı yatırımları B iş planı kapsamında 28 üreticimiz proje başvurusu yapmış ve burada da talep edilen hibeye esas proje tutarı 14 milyon 151 bin 189 TL ve hibe tutarı ise 7 milyon 75 bin 594 TL olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle toplamda 326 milyon 525 bin 255 TL hibeye esas proje tutarı ve 163 milyon 262 bin 627 TL de hibe tutarının proje sahiplerine aktarılması karara bağlanmıştır” diye konuştu.

Sağlam açıklamasını şöyle tamamladı:

“Proje başvurularına ait değerlendirme işlemi devam etmekte olup, bakanlığımızca değerlendirme işleminin tamamlanması ve sonuçlarının açıklanmasını takiben başvuru sahipleri ile hibe sözleşmeleri imzalanarak sonrasında yatırımlara başlanacak ve sunmuş oldukları projelerine göre üreticilerimiz makine ekipman desteklerini alabilecektir.”