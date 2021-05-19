’Kırçan’ sevenleri ile buluşuyor

Karadeniz Bölgesi’nde olduğu gibi Çarşamba ilçesinde de önemli bir yere sahip olan ’kırçan’ kilosu 20 TL’den acısını buluyor.

Çarşamba ilçesinde çiftçilik yapan Ahmet Ayyıldız, Karadeniz Bölgesi’nde yediden yetmişe herkesin sevdiği bir bitki türü olan ve halk arasında ’Kırçan’ olarak bilinen’ Tiken Çili’ kilosu 20 TL’den satışını yaptığını söyleyerek, " Biz bahçelerden tikenlerden topluyoruz bunu satıyoruz. Ekmek parası yapıyoruz. Tiken Çili genelde ’Kırçan’ olarak biliniyor. Farklı illerde de Mercan olarakta anılıyor. Bu sene satış güzel verim alabildik. Geçtiğimiz sene de 20 TL’den satıyorduk. Bu sene de 20 TL fiyatlarda artış olmadı" dedi.

Her türlü tüketilebiliyor

İlçede oldukça fazla yetişen söz konusu bitkinin satışını yapan Ahmet Ayyıldız, ürünü sofralarda birçok çeşidi ile tüketilebildiğini ifade ederek, "Bu bitkinin turşusu oluyor, kavurması oluyor. Aklınıza gelebilecek her şey oluyor. 20 TL’den satışını yapıyoruz. Normal bir boyuttaki bir poşetin tamamı bir kilo geliyor. Genelde ihtiyaçlarına göre alıyor vatandaş. Turşusunu yapmak isteyen daha fazla alıyor. 5 kilo, 10 kilo arasında değişiyor" diye konuştu