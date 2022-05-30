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Kiraladığı aracı otoparkta terk edip Almanya’ya gitti

Samsun-Çarşamba Havalimanı’ndan kiralanan otomobil Bafra’da otoparkta terk edilmiş halde bulundu.

SAMSUN 30.05.2022, 15:54
Kiraladığı aracı otoparkta terk edip Almanya’ya gitti

Samsun-Çarşamba Havalimanı’ndan kiralanan otomobil Bafra’da otoparkta terk edilmiş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Almanya’dan gelen Kasım Y., Çarşamba Havalimanı’ndan 4 günlüğüne otomobil kiraladı. Kiralama süresi bittikten 5 gün sonra rent a car görevlileri Kasım Y’nin telefonuna ulaşamayınca polise giderek şikâyetçi oldu. Bafra Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şahsın Bafra Altınova Mahallesi’nde akrabalarının olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucunda aracı kiralayan Kasım Y’nin Almanya’ya döndüğü tespit edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince araç, Bafra Belediyesi eski Tekel Otoparkında park halinde bulundu. Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından araç, rent a car görevlilerine teslim edildi.

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