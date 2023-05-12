Samsun’da halka hitap eden Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Beşli çete ve uyuşturucu baronları cumhurbaşkanı olmamı istemiyor” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda halka hitap etti. Kılıçdaroğlu, “Sarp’a kadar bir demir yolu yapacağız. Emekliye Ramazan ve Kurban Bayramında en ez asgari ücret kadar ikramiye vereceğiz. 1 yıl içinde yurt sorununu çözeceğiz. Bütün Suriyelileri en geç 2 yıl içinde Suriye’ye uğurlayacağız. Afganlar da gidecek. Diyorlar ya ’efendim Bay Kemal gelirse sosyal yardımlar kesilir’, tam tersine sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Beşli çetelerden alacağım o parayı sizlere vereceğim, hiç endişe etmeyin. Çiftçinin ve esnafın borçlarının faizlerini sileceğiz. Bay Kemal’e milliyetçilik dersi verecek insan anasının karnından doğmadı. 33 askerimiz şehit olduğunda Putin’in kapısına gittiler. Putin ne yaptı kapısında dakikalarca bekletti. Bu mudur milliyetçilik? Benim size sözüm var, 85 milyonun cumhurbaşkanı olduğumda hiçbirinizin yüzünü önüne eğdirmeyeceğim. Benim size sözüm var bu ülkeye baharı getireceğim. Kavgaları bitireceğim. Her kuruşun hesabına vermek benim namus borcum. Çarşamba Şeker Fabrikası’nı onlar kapar, Bay Kemal açar. 34 yıl sonra yurt dışından şeker ithal ettiler. Şeker fabrikasını kapatıyorsan birileri köşeyi dönsün diye. Benim cumhurbaşkanı olmamı istemeyen iki kesim var: Biri beşli çete, ikincisi uyuşturucu baronları. Söz verdim uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağım. Gencecik evlatlarımızın zehirlenmesine izin vermeyeceğim. Evlatlarımızı korumak boynumun borcudur. İlk kez sandıklar konusunda bu kadar çok tedbir aldık. Elinizi vicdanınıza koyun, sandığa gidin” diye konuştu.