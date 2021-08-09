Kılıç: "Yollarımız modern şekilde temizlenecek"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Bafra Belediyesine hibe edilen yol süpürme aracı hizmete girdi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç’ın girişimleri sonucu vakumlu yol süpürme aracının ilçe temizliğinde önemli rol oynayacak. Yeni yol süpürme aracı 1700 litre 15 bin m3/saat su tankı ve 8 bin 974 cc motor hacmiyle yolları süpürecek.

İlçe için her şeyin en iyisini ve en güzelini yapma gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Hizmet kalitesinin artması ve daha hızlı hizmet edebilmek için iş makinesi ve araçlar son derece önemlidir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hibesi ile bünyemize kazandırdığımız yeni vakumlu süpürme aracımız, yüksek vakum gücü ve geniş süpürme aralığıyla, meydanlarımızı, bulvarlarımızı, pazar yerleri ve yollarımızı modern şekilde temizleme imkânı sunacak. Kararlı adımlarla sürdürdüğümüz sıfır atık projemiz ve bu kapsamda bizlere araç desteği sağlayan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ve tüm bakanlık yetkililerine Bafra’m adına teşekkür ediyorum. Yeni aracımız ilçemize hayırlı olsun” dedi.

Başkan Kılıç, yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hibesi ile alınacak olan kancalı vinç aracı ve hidrolik vinçli yeraltı konteyner çöp toplama aracının ve başlatılan bakanlık onaylı ve destekli sıfır atık projesi kapsamında çeşitli bölgelerde yer altı çöp konteynırları uygulaması için gerekli konteynırların sipariş edildiğini ve kısa süre içerisinde geleceğini de sözlerine ekledi.

Yeni yol süpürme aracı ile toplam hizmet aracı sayısını 103’e çıkaran Bafra Belediyesi’nde Başkan Hamit Kılıç döneminde hizmete başlayan araç sayısı ise 14 oldu.