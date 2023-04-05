Kılıç: "İlçemizin problemlerini çözüme kavuşturuyoruz”

Terme Muhtarlar Derneği tarafından organize edilen iftar programında muhtarlar ile bir araya gelen Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Halkımıza en iyi hizmeti sunabilmek için muhtarlarımızla istişare halindeyiz. İlçemizin problemlerini hep birlikte çalışarak çözüme kavuşturuyoruz” dedi.

Terme Muhtarlar Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeğinde ilçede görevli mahalle muhtarları, muhtarlar derneği eski yöneticileri ve Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç bir araya geldi.

İftar programında konuşan Terme Muhtarlar Derneği Başkanı Ramazan Yılmaz, demokrasinin temel taşlarını oluşturan muhtarların kıymetli görevler yaptığını anımsatarak, geleneksel hale getirilen Terme Muhtarlar Derneği iftar programına katılan muhtarlara teşekkür etti.

Muhtarların, yerel yönetim ve halk arasında önemli bir bağ kurduğunu söyleyen Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ise “Göreve geldiğimiz günden itibaren halkımıza en iyi hizmeti sunabilmek için muhtarlarımızla istişare halindeyiz. İlçemizin sorunlarını hep birlikte çalışarak çözüme kavuşturuyoruz” diye konuştu.

Program, muhtarların Belediye Başkanı Kılıç ile sohbetinin ardından son buldu.