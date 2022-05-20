’Kılavuz Ormanı’ mesire alanı oluyor

Samsun’un Havza ilçesinde bir süre önce mesire alanı olarak ilan edilen Kılavuz Ormanı’nda mesire alanı yapımına ilişkin protokol Havza Belediyesi ve Kavak Orman İşletme Müdürlüğü arasında imzalandı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Kavak Orman İşletme Bölge Müdür Yardımcısı Oğuzhan Aytaş arasında imzalanan protokol ile bir süre önce mesire alanı olarak ilan edilen Kılavuz Ormanı’nda mesire alanı yapılmak üzere Havza Belediyesine devredildi. İmzalanan protokol ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na sunulan projenin onaylanmasının ardından Havza Belediyesi tarafından Kılavuz Ormanı’nda 18 hektarlık alanda rekreasyon ve mesire alanı olarak kullanılmak üzere çalışma başlatılacak.

Atılan imzalar sonrası bir açıklama yapan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Kılavuz Ormanı’nda daha önce mesire alanı olarak tahsis edilen 18 hektar alan atılan imzalar ile belediyemize devredildi. Bu alanda hem Havzalı hemşehrilerimize hem de bölge insanımıza hitap edecek, farklılıkları ile ilçemiz ve Samsun turizmine katkı sunacak bir proje hayata geçirmeyi hedeflemekteyiz. Bunun içinde belediye olarak ince eleyip sık dokumaktayız. Uygulanacak proje ile Kılavuz Ormanı da koruma altına alınmış olacak ve ilçemizin bu zenginliği gelecek nesillere aktarılacak. İlçemize hayırlı olsun” dedi.