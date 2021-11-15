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KGF’den KOBİ’lere önemli destek

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) KOBİ’lere yönelik uygulamaya koyduğu ’destek paketlerinden ilgili sektörlerin yararlanması’ çağrısında bulundu.

SAMSUN 15.11.2021, 12:19
KGF’den KOBİ’lere önemli destek

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) KOBİ’lere yönelik uygulamaya koyduğu ’destek paketlerinden ilgili sektörlerin yararlanması’ çağrısında bulundu.

Başkan Salih Zeki Murzioğlu, KGF tarafından Hazine Fonu kefaletinde iş dünyasına yönelik sunulan destek paketleri hakkında açıklama yaptı. Destek paketlerinin iş dünyası için bir fırsat olacağını belirten Başkan Murzioğlu, “Kredi Garanti Fonu, ‘Destek Kredisi 2’, ‘Soğuk Hava Ünitesi ve Frigorifik Araçlar Destek Paketi’, ‘İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Paketi’, ‘İlave İstihdam Destek Paketi’ ve kadın girişimcilere yönelik ‘TURWIB Programı Destek Paketi’ başlıklarında iş dünyasına anlaşmalı bankalar aracılığıyla destek verecek” dedi.

KOBİ’lere davet

Söz konusu destek paketleriyle ilgili detaylara Kredi Garanti Fonu’nun internet sayfası üzerinden ulaşılabileceğini belirten Başkan Salih Zeki Murzioğlu, “KGF Destek Kredisi 2 paketi, KGF tarafından bankalardan yoğun bir şekilde alınan kefalet limiti talebini karşılayabilmek ve KOBİ’lere sağlanan desteğin devamlığını temin etmeyi amaçlıyor. Soğuk hava ünitesi ve frigorifik araçlar destek paketi ile yerli malı belgesine sahip olan KOBİ’lerin, soğuk hava ünitesi ve frigorifik araç finansmanına destek olunması hedeflenmekte. İmalata dayalı ithal ikamesi destek paketi de yatırım teşvik belgesine sahip işletmelerin yatırımlarının finanse edilmesine amacıyla kullanılacak kredilerin teminatlandırılması hedefleniyor. İlave istihdam destek paketi ise, 5510 sayılı Kanun kapsamında tescil edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumuna 2021 yılı Mart ayına, dönemine ilişkin bildirilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısı 50’nin altında olan özel sektör işyerlerine, işletmelerinin sözleşme veya faturaya bağlı işletme giderlerinde kullandırılmak üzere finansman sağlanması amaçlanıyor. Kadın girişimcilere yönelik hazırlanan TURWIB programı destek paketi ile de, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) sağlanan kaynak kapsamında kadın yöneticisi bulunan işletmelere destek sağlanarak, kadınların iş hayatına daha fazla katılımları amaçlanmaktadır. İlgili tüm sektörlerimizi sağlanan kredi desteklerinden yararlanmaya davet ediyorum. İnşallah verilen finansman desteği KOBİ’lerimize can suyu olur” diye konuştu.

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