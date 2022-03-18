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“Keşkeden Hemen Önce” filmi gala yaptı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü mezunu Yunus Tüzen’in yönetmenliğini yaptığı “Keşkeden Hemen Önce” filminin galası Samsun’da yapıldı.

SAMSUN 18.03.2022, 22:27
“Keşkeden Hemen Önce” filmi gala yaptı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü mezunu Yunus Tüzen’in yönetmenliğini yaptığı “Keşkeden Hemen Önce” filminin galası Samsun’da yapıldı.

Alzheimer hastası bir baba ile kendi dünyasında sıkıntılar yaşayan bir oğlun hikayesini konu alan filmin galası, Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Yapımcılığını Ebru Karaman’ın üstlendiği, kadrosunda Berkan Şal, Ömür Akkan, Abdullah Şahin ve Nihan Aypolat gibi isimlerin yer aldığı filmin 16 Mart’ta gerçekleştirilen galasına Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, OMÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Oktan, Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nursel Bolat, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Recep Yılmaz, Doç. Dr. Ömer Çakın, Dr. Öğretim Üyesi Filiz Erdoğan Tuğran, Dr. Öğretim Üyesi Hasan Turgut, Arş. Gör. Dr. Kevser Akyol Oktan, Öğr. Gör. Onur Şen ve çok sayıda davetli katıldı.

“Büyük bir emek verildi”

Film gösteriminden önce oyuncular izleyicilere takdim edildi. Filmin başrol oyuncusu Ömür Akkan, başrol oyuncusu olduğu ilk yapım olduğunu belirterek “Heyecanım oldukça fazla, takdir sizin. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Umarız beğenirsiniz” dedi.

Mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getiren oyuncu Nihan Aypolat ise “Filmi sizlerle izleyeceğimiz için çok heyecanlıyız. Büyük bir emek verildi bu film çekilirken. Bizler de şahit olduk, içinde olmaktan çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

Son olarak filmde Alzheimer bir babayı canlandıran Abdullah Şahin ilk defa farklı bir role büründüğünü söyleyerek, “50 senelik kısacık tiyatro ve sinema hayatımda hep insanları güldürmeye, moral vermeye, hoş vakit geçirtmeye çalıştım. Bu filmde böyle olmadı ama inanıyorum ki çok iyi bir film oldu. Hep birlikte göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Oyunculardan Berkan Şal, yoğun çekimleri sebebi ile galaya katılamadı.

“Kimse size inanmasa bile siz kendinize inanın”

Filmin yönetmenliği ve senaristliğini yapan Yunus Tüzen mutlu olduğunu ifade ederek “1975 yılında Orhan Gencebay’ın çekmiş olduğu ‘Bir Teselli Ver’ filminde Samsun’da Mecidiye Caddesi’nde yürümesi dışında Samsun’u gösteren bir film çekilmedi. Yıllar sonra ben bunu başardım, mutluyum. Çok sıkıntı çektim, burada gerçekten çok potansiyel var, gerek oyuncu, gerek tiyatro olsun. Evet zorlandım fakat zoru seviyorum. Güzel bir gala düzenlediğimi düşünüyorum. Takdir seyircinin elbette ki bana dönüşleri mutlaka olacaktır” sözlerine yer verdi.

Bu alana ilgisi olanlara ve özellikle mezun olduğu okul olarak OMÜ İletişim Fakültesi öğrencilerine vazgeçmemelerini söyleyen Tüzen, “Kendilerine hedef koysunlar, hedef olmadan çok zor. Bana hep diyorlar keşke okuldayken bize baskı yapsaydın da biz bu işleri öğrenseydik, şu an işsizlik ile uğraşmazdık. Amacınız yoksa kimse sizi yanında iş için bulundurmaz. Bir hedefiniz olursa birkaç sene zorluk çekersiniz fakat ardından adım adım yükselerek devam edersiniz. Kimse size inanmasa bile siz kendinize inanın. Bana inanmadılar, şu an buradayım” diyerek konuşmasını bitirdi.

Çok sayıda katılımcının ilgi gösterdiği gala, alkışlar eşliğinde sona erdi.

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