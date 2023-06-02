Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı
Samsun’un Bafra ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.
SAMSUN 02.06.2023, 16:21
Samsun’un Bafra ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.
Hırsızlık suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan N.A. ile dolandırıcılık suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan H.D., İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.