Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

Samsun’un Bafra ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

SAMSUN 02.06.2023, 16:21
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

Samsun’un Bafra ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Hırsızlık suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan N.A. ile dolandırıcılık suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan H.D., İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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