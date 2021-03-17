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Kent Müzesi’nde 18 Mart sergisi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı koordinesinde Kent Müzesi’nde Çanakkale Sergisi açıldı.

SAMSUN 17.03.2021, 14:30
Kent Müzesi’nde 18 Mart sergisi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı koordinesinde Kent Müzesi’nde Çanakkale Sergisi açıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Çanakkale Deniz Zaferi ve Mehmetçik sergisi açtı. Kent Müzesi’nde, Genelkurmay Başkanlığı arşivinden derlenen fotoğraflardan oluşan sergi ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Büyük zaferin 106 yıl sonra bir kez daha hatırlatılması, önemi ve manasının genç beyinlerde kalıcı şekilde yer alması için açılan sergide, kahraman şehit ve gazilerimizin destansı mücadelesi fotoğraflarla anlatıldı. Türk milletinin Çanakkale’de yedi düvele karşı verdiği destansı mücadelenin dünya tarihinin yeniden yazılmasına sebep olduğunu kaydeden Kültür ve Turizm Daire Başkanı Ömer İdris Akdin, "Tarihimizde önemli bir dönüm noktasıdır Çanakkale. Orada başlayan varoluş sürecimiz Kurtuluş Savaşı ile devam etmiş sonunda bu mücadele bize Türkiye Cumhuriyeti’ni armağan etmiştir. Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı olarak biz de Çanakkale’mizin o ruhunu bir kez daha gözler önüne sermek için bir sergi açmak istedik. Sergideki tüm fotoğraflar Genelkurmay Başkanlığımız arşivinden. Çanakkale Savaşları’nın dünya ve ülkemiz açısından öneminin resmedildiği sergiye 7’den 77’ye tüm herkesi davet ediyorum" dedi. Akdin, serginin ay sonuna kadar ziyaretçilere açık olduğunu da sözlerine ekledi.

Demir: "Çanakkale unutulmaması gereken bir ders bir mirastır"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada,

"Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin Şehitler Günü’nü onurla yâd ettiğimiz bugünde, tarihi şan ve şerefle dolu milletimizin eşi benzeri olmayan bir kahramanlık destanı yazarak elde ettiği Çanakkale Zaferi’nin 106. yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. 19 Şubat 1915 tarihinde başlayan, vatanın, milletin bekası için topyekûn, tek vücut tek yürek mücadele verdiğimiz Çanakkale Savaşı, tüm zorluklara rağmen azim, kararlılık ve mücadeleci ruh ile zaferle sonuçlanmış, adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Yokluk içerisinde bir milletin topyekûn direnişini sergileyen Çanakkale, dün olduğu gibi bugün de ülkemizin geleceği için unutulmaması gereken bir ders bir mirastır. Bu öyle bir mirastır ki Akif de ’Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?/Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın!’ dizelerinde tarihe sığmayacak bir zafer olduğunu vurgulamıştır. Bugün göklerde bayrağımız dalgalanıyorsa, yaşadığımız topraklara vatan diyebiliyorsak hepsi ’bir hilal uğruna batan güneşlerin’ sayesindedir. Onlar ki vatanımızın ve milletimizin bekası uğruna kendi canlarını her şeyden öte tutmuştur. Bizler de bir vatana sahip olmanın çok büyük bir nimet olduğunu, şanlı ecdadımızı, Çanakkale’nin bize hatırlattığı değerleri ve ortaya koyduğu manaları her daim bilerek bu vatanı imanla sevmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale de ve vatan müdafaasında şehadet mertebesine erişen tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Hayatta olan kahraman gazilerimize de şükranlarımı iletiyorum" dedi.
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