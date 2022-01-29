Kendini vuran belediye çalışanı hayatını kaybetti

Samsun’da kendini vuran belediye çalışanı tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakum Belediyesi santralinde 10 yıldır görev yapan Şenol Gül (34), girdiği bunalım sonucu evinde tabancayla kafasından kendini vurdu. Ağır yaralanan Şenol Gül, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Gül, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Başkan Deveci’den baş sağlığı mesajı

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, personelinin vefatıyla ilgili bir mesaj paylaştı. Başkan Deveci mesajında, “Kıymetli mesai arkadaşımız Şenol Gül’ü kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve Atakum Belediyesi ailesine başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.