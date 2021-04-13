Kenan Yelek: "Play-offa kalmak istiyoruz"

Çarşambaspor Teknik Direktörü Kenan Yelek, "Kendi sahamızda galip gelip hedefimiz olan Play-offa kalmak istiyoruz" dedi.

Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta mücadele veren Çarşambaspor, sahasında Çarşamba günü karşılaşacağı Osmaniyespor maçı öncesi idmanlarına Adapark Tesisleri’nde devam etti. Deplasmanda Yeni Altındağ ile alınan 2-0’lık galibiyet hakkında konuşan Teknik Direktör Kenan Yelek, "Mutluyuz. Biz oraya galibiyet için gittik. Şile maçını unutturmak lazımdı. Onu telafi etmek için gitmiştik. Amacımız 3 puandı. İyi oyun, iyi futbol tabi daha farklı da olabilirdi. Kaçırdığımız gol pozisyonları oldu ama mutluyuz. Şuan ligde 4. sıradayız" ifadelerini kullandı.

"Play-offa kalmak istiyoruz"

Ligin 11. sırasında yer alan ve Çarşamba günü saat 15.00’te kendi evinde ağırlayacakları Osmaniyespor maçı öncesi düşüncelerini aktaran Kenan Yelek, "Kadroları iyi. Devre arası da bir iki tane takviye yaptılar. Zor maç olacak. Tabii her maç zor. Saha avantajını kullanacağız. Kendi sahamızda galip gelip hedefimiz olan Play-offa kalmak istiyoruz. İnşallah bunu başarırız" diye konuştu.