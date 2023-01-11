Kazım Yılmaz’dan jandarmaya teşekkür

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, ilçeye özveriyle hizmet eden jandarma teşkilatına teşekkür ettiğini söyledi.

ÇTB Başkanı Kazım Yılmaz ve meclis üyeleri, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Kemal Çelik’e makamında iadeyi ziyaret yaptı. Ziyarette açıklamalarda bulunan Yılmaz, “İlçe Jandarma Komutanımıza borsamıza gerçekleştirdiği ziyaretten ötürü teşekkür ediyoruz. Çarşamba’da görevde bulunan, ilçemizin güvenliği ve huzuru için önemli hizmetler gerçekleştiren komutanlarımız gibi kıymetli Komutanımızın da Çarşambamıza sunduğu hizmetleri yakından takip ediyor, ilçemize özveriyle hizmet eden jandarma teşkilatımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Ziyarette ÇTB Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Servet Zeren, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selim Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sezai Atsan, Yönetim Kurulu Üyesi Erol Akça, Borsa genel Sekreteri Sercan Yaşar, Meclis Üyesi Mehmet Arslan, Onur Bahattin Yılmaz ve İlhan Peker hazır bulundu.

Yılmaz ile Çarşamba’nın güvenliğine ilişkin görüş alışverişinde bulunan Çelik, ziyaret sonrası Çarşamba’da güven içerisinde yaşanması adına görevlerini sürdürdüklerini ifade etti.