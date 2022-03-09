Kazım Yılmaz, Semiz ve Fişekci’yi ağırladı

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Çarşamba Gürcü Kültür Derneği Başkanı Ömer Semiz ve Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Başkanı Abdülkadir Fişekci’yi ayrı ayrı ağırladı.

Çarşamba Gürcü Kültür Derneği Başkanı Veteriner Hekim Ömer Semiz ve Dernek Başkan Yardımcısı Mehmet Köse, ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Sohbet havasında geçen görüşme başkanlık makamında gerçekleşti. Ziyarette, Çarşamba’ya dair çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarete ÇTB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sezai Atsan da hazır bulundu. Ziyaretin ardından Dernek Başkanı Semiz, Yılmaz’a Araştırmacı-Yazar Erdoğan Şenol’un Gürcü Ansiklopedik Sözlüğü adlı eserini armağan etti. Yılmaz, Çarşamba’nın güncel konularının gündeme alındığı görüşme sonrasında Ömer Semiz ve Mehmet Köse’ye ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Vezirköprü TSO Başkanı Abdülkadir Fişekci de Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Başkan Fişekci ile Başkan Yılmaz, Samsun ve Samsun ilçelerinin gündemlerine ilişkin çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu. Ziyarete ÇTB Meclis Üyesi Hüseyin Işık iştirak etti. Başkan Yılmaz, borsa hizmet binasında gerçekleşen tadilatın ardından yenilenen birimleri Fişekci ve Vezirköprü TSO personeli ile birlikte dolaşarak yapılan çalışmaları anlattı. Samsun’un güncel konularının gündeme alındığı görüşme sonrasında Yılmaz, Fişekci ve Vezirköprü TSO personeline nezaket ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.