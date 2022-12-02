Kazım Yılmaz: “İlimiz ve ilçemiz nezdinde yapılacak tüm faaliyetlere destek veriyoruz”

Çarşamba Ticaret Borsası(ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, “Samsun ve Çarşamba’nın iş hayatı için yapılan tüm çalışmaları yakından takip ediyor, ilimiz ve ilçemiz nezdinde yapılacak tüm faaliyetlere destek veriyoruz” dedi.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Kemal Çelik ve Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TUGİK) Yüksek İstişare Konseyi Üyesi Savaş Gömeç, borsa organ seçimlerinde yeniden güven tazeleyen ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz ve yeni meclisine ayrı ayrı hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Samsun ve Çarşamba’da yapılan sivil toplum çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunulan TUGİK ziyaretinde konuşan Başkan Yılmaz, “Samsun ve Çarşamba’nın iş hayatı için yapılan tüm çalışmaları yakından takip ediyor, ilimiz ve ilçemiz nezdinde yapılacak tüm faaliyetlere destek veriyoruz. Dördüncü dönemimizde de daha önceki yıllarda olduğu gibi iş insanlarımız ile istişarelerimize devam ediyor, memleketimize katkı sunacak tüm çalışmalarda kuruluşlarımızın ve iş insanlarımızın yanında olduğumuzu ifade ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"Özveri ile çalışan jandarmamızı tebrik ediyorum"

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Kemal Çelik’in ziyaretinde açıklamalarda bulunan Yılmaz, “İlçemiz, hemşehrilerimiz ve milletimiz için gece-gündüz demeden asayişin sağlanması konusunda büyük bir özveri ile çalışan jandarma teşkilatımızı tebrik ediyor, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanımıza ilçemize sunduğu hizmetlerden ötürü teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Tebrik ziyaretlerine ÇTB Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Servet Zeren ve Meclis Üyeleri Nurettin Öztekin, Mehmet Çalışkan ve Hüseyin şık iştirak etti.