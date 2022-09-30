Kazım Yılmaz: “Her şey Çarşambamız için”

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Başkan Adayı Ayhan Sonkaya ve meclis adayları, Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.

2022 yılı oda ve borsa organ seçimlerinin konu alındığı ziyarette, bu hafta sonu gerçekleştirilecek oda ve borsa başkanlık seçimlerinde ÇTSO Başkan Adayı Sonkaya, başkan yardımcılığı döneminde bölge esnafını dinleyerek Çarşamba için tüm gayretini ortaya koymaya çalıştığını ifade ederek, Yılmaz’a ÇTSO’da yeni oluşturulacak yönetimin yapacağı çalışmaları aktardı.

“Her şey Çarşambamız için”

Ayhan Sonkaya ve meclis adaylarından yeni dönemde yapacakları çalışmaları dinleyen Yılmaz, Ekim- Kasım döneminde gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinin tüm oda ve borsalara hayırlı olmasını dileyerek, yapılacak seçimin huzur ortamında gerçekleşmesini temenni etti. Yılmaz, “Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ayhan Sonkaya ve meclis adayı olan arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Her şey Çarşambamız için” dedi.

Çarşamba Ticaret Borsası Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette ayrıca ÇTB Meclis Başkanı Hacı Toraman hazır bulundu.

Başkan Yılmaz, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ayhan Sonkaya ve meclis adaylarına nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.