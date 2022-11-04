Kazım Yılmaz: “Çarşamba’da huzurun teminatı emniyet güçlerimizdir”

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Çarşamba’da huzurun teminatının emniyet güçleri olduğunu söyledi.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek ve Çarşamba Emniyet ve Asayiş Hizmetleri Destekleme Derneği Başkanı Ali Arat ve yönetim kurulu üyeleri, Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz’a ve yeni meclise hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Çiçek, Arat ve dernek yönetimini ağırlayan Başkan Yılmaz, emniyet güçlerinin ilçenin düzeni ve nizamı için son derece önemli olduğunu ifade etti. Yılmaz, “İlçemiz tarihi ve konumu gereği her zaman kozmopolit bir yapıya sahip olmuştur. Bu çeşitlilik içerisinde memleketimizde düzen sağlamak da dönem dönem zorlaşabiliyor. En büyük güvencelerimizden birisi ise değerli ilçe emniyet güçlerimizdir. İlçemizde kısa bir süre önce görevine başlayan Barik müdürümüz ile istişareler gerçekleştiriyoruz. İlçemize sunduğu hizmetlerden ötürü kendisine teşekkür ediyorum. Borsamızda Emniyet Müdürümüzü ve Emniyet ve Asayiş Hizmetleri Destekleme Derneğimizi ağırlamaktan gurur duyduk. Derneğimizin çalışmalarını da özveri ile takip ediyoruz. Kendilerine çalışmalarında başarılar diliyorum. Onlar var oldukça Çarşambamızda huzur temin olacaktır” ifadelerine yer verdi.

Çarşamba’nın güvenliğinin gündeme alındığı tebrik ziyaretinde ÇTB Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Servet Zeren, Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Atsan, Meclis Üyeleri Nurettin Öztekin, Mehmet Arslan, Hüseyin Işık ve İlhan Peker ve borsa üyelerinden Coşkun Bektürk hazır bulundu.