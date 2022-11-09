Kazak: "Organ bekleyen hasta sayısı artıyor"

Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak, organ bağışı azlığı sebebiyle bekleme listelerinde umutla bekleyen kişi sayılarının arttığını ve Türkiye’de 31 bin 326 kişinin organ nakli beklediğini söyledi.

Medicana Int. Samsun Hastanesi "3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası" kapsamında organ bağışına farkındalık oluşturmak için Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak’ın sunumuyla ’Organ Bağışı Farkındalık Konferansı’ gerçekleştirdi. Düzenlenen konferansa hastane yönetimi, hekimler ve personelleri katıldı.

Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak, "Organ bağışı azlığı sebebiyle bekleme listelerinde umutla bekleyen kişi sayıları artmaktadır. 23 bin 808 kişi böbrek, 2 bin 494 kişi karaciğer, bin 351 kişi kalp, 273 kişi pankreas, 2 kişi ince bağırsak ve 3 bin 398 kişi de kornea nakli için beklemektedir. Lütfen yaşarken organlarınızı bağışlayın" dedi.

Dr. Mehmet Kazak şunları söyledi:

"Organ nakli ile binlerce insanın hayatını kurtarmak mümkündür. Bazen tek bir kişinin organları, çok sayıda kişinin tekrar yaşaması ve hayata tutunması için umut oluyor. Türkiye’de organ naklindeki en büyük sorun organ bağışının azlığıdır. Organ bağışı azlığı sebebiyle bekleme listelerinde umutla bekleyen kişi sayıları artmaktadır."

Medicana Int. Samsun Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Murat Küsdül ise "Organ bağışının öneminin bir kez daha altını çizmek ve farkındalığımızı arttırmak için düzenlediğimiz konferansımıza katılanlara teşekkür ediyoruz. Organ bağışı ile birçok insana umut olabilir yaşama fırsatı sunabiliriz" şeklinde konuştu.