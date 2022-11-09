Kazak: “Lütfen siz de yaşarken organınızı bağışlayın”

Samsun Bölge Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Dr. Mehmet Kazak, “Samsun ili ve Karadeniz Bölgesi organ naklinde çok başarılı işlemler yapıyor. Sadece geçen sene Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde kadavradan 38 nakil yapıldı. Bir kişinin organları, bazen 5 bazen de 7 kişiye umut oluyor. Lütfen siz de yaşarken organınızı bağışlayın” dedi.

Liv Hospital Samsun tarafından düzenlenen Samsun Bölge Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Dr. Mehmet Kazak’ın sunumda bulunduğu “Organ Bağışı Bilinçlendirme Etkinliği” yapıldı. Etkinlikte Liv Hospital Samsun Genel Müdür Yardımcısı Hatice Bulut, Başhekim Dr. Yılmaz Karagöz, Hasta Bakım Hizmetleri Müdürü Nagihan Şimşek, Samsun Bölge Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Dr. Mehmet Kazak, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Organ Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi’nden gelen ekipler tarafından organ bağışının önemine vurgu yapıldı.

“Kadavradan 38 nakil yapıldı”

Organ bağışının önemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Mehmet Kazak, “Organ bekleyen insanlarımızın organa kavuşması için devletimiz bizim yanımızda. Helikopteriyle, ambulansıyla, uçağıyla, gerçekten elinden geleni yapıyor. Yıllardır organ bekleyen hastalarımız var. Burada iş bizlere düşüyor. Organ bağışı için farkındalığı artırarak bağış sayısını artırmamız gerekiyor. Organ yetmezliği nedeniyle donör bekleme sırasında bulunanlar arasında zenginlik fakirlik, din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetilmiyor. Sadece sizin doku ve kan uyumunuza göre puanlama sistemi sonucunda bu organlar dağıtılıyor. Samsun ili ve Karadeniz Bölgesi organ naklinde çok başarılı işlemler yapıyor. Sadece geçen sene Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde kadavradan 38 nakil yapıldı. Bir kişinin organları, bazen 5 bazen de 7 kişiye umut oluyor. Lütfen siz de yaşarken organınızı bağışlayın” diyerek çağrıda bulundu.