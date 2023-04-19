Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 9 ay sonra hayatını kaybetti

Samsun’da kazada ağır yaralanan 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü genç 9 ay sonra hayatını kaybetti.

Kaza, Atakum ilçesi Yeni Mahalle Vatan Bulvarı’nda yaklaşık 9 ay önce meydana geldi. Volkan Arslan (27) motosikleti ile seyir ederken bisikletli Hatice Vera K.’ye (17) çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Arslan ile bisiklet sürücüsü lise öğrencisi kız yaralandı. Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde yaklaşık 9 aydır tedavi altında bulunan motosiklet sürücüsü Volkan Arslan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.