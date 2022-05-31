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Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti

Samsun’da kazada ağır yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

SAMSUN 31.05.2022, 18:27
Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti

Samsun’da kazada ağır yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi 100. Yıl Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Ammar Ayood Khanjeen Khanjeen elektrikli bisikletle seyir halindeyken Murat Ç.’nin kullandığı 55 E 2440 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Iraklı şahıs Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ammar Ayood Khanjeen Khanjeen yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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