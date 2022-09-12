Kaymakamı Nayman ve Başkan Özdemir’den öğrencilere hediye

Samsun Havza’da 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bugün çalınan ilk zille başladı. Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir öğrencilere Havza Belediyesi tarafından hazırlanan kalemleri hediye etti.

2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeni ile Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam okulları ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenler ile bir araya geldi.

Kaymakam Nayman, Başkan Özdemir ve beraberindekiler 25 Mayıs İlkokulu ve 100. Yıl İlkokulunu ziyaret ederek burada birinci sınıfların heyecanına ortak oldu. Sınıf ziyaretleri öncesi Kaymakam Nayman ve Başkan Özdemir öğretmenler ile bir süre sohbet etti.

Tüm imkanları dahilinde eğitim kurumlarının yanlarında olduklarını belirten Nayman, “Geçen yıl Sosyal Yardımlaşama Vakfımız aracılığı ile bir çok ihtiyaç sahibi öğrencimize ulaştık. Bu yıl inşallah bu yardımlarımız devam edecek. İlçede geçen yıl yakaladığımız akademik ve sportif başarının devamı için elimizden geleni yapacağız. Burada en önemli görev öğretmenlerimize düşmekte. 2022-2023 eğitim- öğretim yılının eğitim camiasına hayırlar ve başarılar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise 2022-2023 eğitim-öğretim yılında tüm eğitim camiasına başarılar dileyerek, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimi için elimizden gelen tüm gayret ve çabayı gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz. Bu ülkeyi emanet edeceğimiz çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi gayretindeyiz. Eminim ki tüm öğretmenlerimizde bu bilinç ile çalışacaklar ve çocuklarımızı geleceğe hazırlayacaklar” diye konuştu.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Havza Belediye Başkan Sebahattin Özdemir, Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Kurt daha sonra 1. sınıfları ziyarete ederek öğrencilerle sohbet ettiler ve Havza Belediyesi tarafından yaptırılan kalemleri öğrencilere dağıttılar.

Havza Fen Lisesinde 2022-2023 eğitim-öğretim yılı açılış programı

İlkokulu ziyaretlerinin ardından Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Havza Fen Lisesi’nde düzenlenen 2022-2023 eğitim öğretim yılı açılış programına geçtiler.

Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda konuşan Okul Müdürü Şevket Sezer tüm öğrencilere başarılar diledi. Programda öğrenciler tarafından okuna şiirlerin ardından geçen yıl mezun olan ve üniversiteyi kazanan öğrencilere plaket takdim edildi.

Burada konuşan Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, yeni bir eğitim ve öğretim dönemine başlamanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Başkan Özdemir de üniversiteyi kazanan öğrencileri tebrik ederek, “Gençlerimizin kendilerine bir hedef koymaları ve bu hedef için çalışmaları önemli. Bunu yaparken dengeli olmanız lazım. Ne tamamen sosyal hayattan kopun neden tamamen kendinizi sosyal hayata kaptırın. Bunu ancak sizler başarabilirsiniz. Bizler sizlere güveniyoruz. Rabb’imden sizlere başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Programın sonunda okul bahçesinde Sebahattin Özdemir, Uğur Sağlam ve öğrenciler tarafından 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başlangıcı anısına fidan dikimi gerçekleştirildi.