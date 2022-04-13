Kaymakamdan milli sporcuya tebrik

Samsun Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, ateşli silahlar müsabakasında Türkiye 3.’sü olan milli sporcu Bilge Alev’i makamında kabul etti.

Bafra Belediyesi Gençlik Spor Kulübü milli sporcusu Bilge Alev, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu’nun 01-06 Şubat tarihleri arasında Mersin Erdemli Atış Poligonu’nda yapılan havalı silahlar şampiyonasında Türkiye 1.’si, 06-12 Nisan tarihleri arasında aynı poligonda yapılan şampiyonada da 22 cal. 25 metre ateşli silahlar müsabakasında Türkiye 3.’sü oldu.

Milli sporcu Bilge Alev, Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’i makamında ziyaret etti. Ziyarette, Antrenörü Murat Gürsel, Bafra Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Danışmaz ve Bilge Alev’in babası Erol Alev de hazır bulundu.

Kaymakam Ertürkmen, milli sporcu Bilge Alev’i tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.