Kaymakam maske denetiminden memnun ayrıldı

Samsun 19 Mayıs ilçesinde gerçekleştirilen maske denetiminde vatandaş ve esnafların büyük bir kısmının kurallara uyması Kaymakam İbrahim Civelek’i memnun etti.

19 Mayıs İlçe Kaymakamı İbrahim Civelek, "Vatandaşın bu konuda gerçekten belli bir seviyeye geldiğini, bu işin vahametini anladığını hissediyoruz ama bazen dikkat eksikliği oluyor. Onu da biraz daha yoğun bir şekilde hissettirip dikkatimizi muhafaza etmemiz lazım" dedi.

Son günlerde ülke genelinde korona virüs vakalarında yeniden artışın başlaması üzerine harekete geçen Kaymakam İbrahim Civelek, ilçe genelinde maske ve sosyal mesafe denetimini artırdı. Kaymakam başkanlığında yapılan denetimlerde iş yerleri ziyaret edilerek kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

19 Mayıs İlçe Kaymakamı İbrahim Civelek başkanlığında yapılan denetimde 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Serkan Kalınbacak, İlçe Emniyet Müdürü Murat Elkılıç, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Emine Ezgi Kişioğlu da eşlik etti.