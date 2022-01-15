Kaymakam Ertürkmen: ”Vatandaşın ayağına gidip hizmetlerimizi sunacağız”

Samsun Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Elifli Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Ertürkmen, "İlçemizin en ücra kösesinden şehir merkezinde tüm mahallelere ulaşarak vatandaşın ayağına gidip hizmetlerimizi sunacağız" dedi.

Mahalle sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Kaymakam Cevdet Ertürkmen, sorunları çözümü noktasında hizmet veren bütün kurumların 24 saat hizmet vermek olduğunun altını çizerek, 150 bin nüfuslu ilçesinin her bir vatandaşının değerli olduğunu söyledi.

Kaymakam Ertürkmen, "İlçemizin en ücra kösesinden şehir merkezinde tüm mahallelere ulaşarak vatandaşın ayağına gidip hizmetlerimizi sunacağız. Kaymakamlık olarak sizin huzurunuzu sağlamak, Devletimizin size sağladığı birtakım imkanları sizlere ulaştırmak için buradayız. Daire Amirlerimiz ile birlikte sorunlarınızı çözmek için elbirliğiyle çalışıyoruz. Bugün sizleri dinlemeye ve sorunlarınıza çözüm bulmaya geldik. Muhtarlar bize gelip sorunlarını anlatabiliyorlar ancak bize gelemeyen ve sorunlarını anlatamayan vatandaşlarımızla da görüşüp konuşmaya geldik” diye konuştu.

Kaymakam Ertürkmen, vatandaşların sorunlarını tek tek dinleyerek gerekli notları aldırdı.