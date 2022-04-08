Kaymakam Ertürkmen: "Polislerimiz milletimizin huzur ve güvenliği için görevi başında"

Samsun Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Türk Polis Teşkilatı’nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri dahilinde İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Ziyarette emniyet mensupları, Kaymakam Cevdet Ertürkmen’e çiçek taktim ederek, desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Kaymakam Ertürkmen, Türk Polis Teşkilatı’nın 177. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası’nı kutladı. Polislerin üstlendiği bütün görevleri büyük bir özveriyle yerine getirdiğini ifade eden Kaymakam Ertürkmen, "Aziz milletimizin huzur ve güvenliği için görevi başında olan emniyet teşkilatımızın tüm mensuplarına başarılar diliyor, görevi başında şehadet mertebesine ulaşan polislerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum” dedi.