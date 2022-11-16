Kaya’dan Murzioğlu’na teşekkür

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Ünal Kaya, kurumlarının Avrupa Birliği(AB) ile ortaklaşa finanse edilen Kayıtlı ’Kadın İstihdamı Projesi’ne (Women-Up) katkı ve desteklerinden dolayı Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’na teşekkür etti.

SGK İl Müdürü Ünal Kaya, beraberindeki İl Müdür Yardımcısı Mehmet Şengül ve Tekkeköy Merkez Müdürü Hülya Aksoy ile birlikte, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına tekrar seçilen Salih Zeki Murzioğlu’na, “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu. Oldukça samimi ortamda gerçekleşen ziyarette SGK İl Müdürü Ünal Kaya, kadınları desteklemek, rekabete daha dayanıklı hale getirmek ve temelde kayıtlı kadın istihdamını artırarak kayıt dışı istihdam oranlarını düşürmek amacıyla SGK ve AB ile ortaklaşa finanse edilerek hayata geçirilen Kayıtlı Kadın İstihdamı Projesi’nin son durumunu Başkan Murzioğlu ile paylaştı. Kaya ayrıca, projeye katkı ve desteklerinden dolayı Murzioğlu’na teşekkür etti.

Kaya: “Rehberlik faaliyetlerimiz devam ediyor”

İl Müdürü Ünal Kaya, 2022 yılı Bilgilendirme ve Rehberlik Programı hakkında da Başkan Murzioğlu’na bilgi verdi. Kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi kapsamında il genelinde birçok farkındalık faaliyetleri düzenlediklerini belirten Kaya, “Bu kapsamda rehberlerimizle birlikte, sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri ile yabancı çalışanların sosyal güvenlik hakları, çalışma izinleri, sosyal güvenliğin önemi, kayıt dışı istihdamın olumsuz sonuçları, işveren yükümlülükleri, uygulanan teşvikler, sahte sigortalılık ve idari para cezalarına ilişkin il genelinde çeşitli bilinçlendirme faaliyetleri yürütüyoruz. Sigorta primi teşvikleri; ülkemizde istihdamın ve üretimin arttırılması, kayıt dışı istihdamın engellenmesi, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, engelli istihdamının artırılması, genç ve kadınların işgücüne katılımının artırılması gibi amaçlarla işverenlerin ödemeleri gereken sigorta primlerinin belirli oranda ve sürede devletçe karşılanması anlamına gelmektedir. Genel olarak uygulanan bu teşviklerden yararlanabilmeleri için işverenlerin sigortasız işçi çalıştırmamak, SGK’ya verilmesi gereken bildirgeleri zamanında vermek, primlerini düzenli ve zamanında ödemek, sahte sigortalı bildiriminde bulunmamak gibi temel yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Bunun yanında her bir teşvik uygulaması için farklı bazı özel şartlar da söz konusudur” dedi.

Murzioğlu: “Paydaşlığımız devam edecek”

SGK’nın, son yıllarda yapılan reform niteliğinde değişiklikler ve düzenlemelerle hizmet çıtasını çok yukarılara taşıdığını belirten Başkan Murzioğlu ise “Sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi, güçlü bir toplumsal dayanışmayı oluşturacak en önemli unsurların başında gelmektedir. Sizler ayrıca, bizim de önemli paydaşımızsınız. Bugüne kadar da ortak birçok başarılı çalışmaya imza attık. İnşallah bundan sonra da paydaşlığımız artarak devam edecek” diyerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.