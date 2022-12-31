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Kavşakta kaza: 1 yaralı
Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
SAMSUN 31.12.2022, 15:36
Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun-Sinop yolu Karayolları Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barış Bayram K. idaresindeki 05 ACD 572 otomobil ile Mehmet G.’nin kullandığı 55 JG 699 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü Barış Bayram K. Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.