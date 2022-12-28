Kavgayı ayırırken bıçaklandı

Samsun’da kavgayı ayırırken bıçaklandığını ileri süren bir kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Anneler Parkı alt kısmında saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sol kulundan bıçaklanan S.T. (40) kendi imkanlarıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek tedavi altına alındı. S.T. tanımadığı iki ayrı grubun kavga ettiği, kavgayı ayırırken kendisinin bıçaklandığını ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.