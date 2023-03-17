Kavak’ta şehitler için mevlit

Samsun’un Kavak Kaymakamlığı tarafından düzenlenen programda şehitler için Kur’an-ı Kerim okunup dualar edildi.

Kavak Kaymakamlığı tarafından İlçe Merkez Camisi’ndeki düzenlenen mevlit programına Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ayaz, İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Güveli, Kavak Müftüsü Yakup Belen, daire müdürleri, emniyet teşkilatı mensupları, ilçe protokolü ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Programda Kavak Müftüsü Yakup Belen ve din görevlileri tarafından okunan Kur’an-ı Kerim, mevlit ve dualarla şehitler anıldı. Vatanın bölünmez bütünlüğü, bayrak ve toprağın kutsallığı, şehitlik mertebesinin öneminin kaydedildiği programda birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları işlendi.

İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Güveli yaptığı açıklamada, “Kurum temsilcileri ve vatandaşlarımızla şehitlerimizi yad edip mevlit programı ifa ettik" dedi.