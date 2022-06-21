Kavak’a tren seferleri başlıyor

Uzun bir aradan sonra tren seferlerinin yeniden başlaması Kavak’ta sevinçle karşılandı. Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Tren seferleri ekonomimizin hareketlenmesine büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

Başkan Sarıcaoğlu, Cumhuriyet döneminin ilk demir yolu hatlarından olan Samsun-Sivas arasında yaklaşık yedi yıl süren bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle ara verilen Samsun- Kavak-Havza ve Amasya bölgesel tren seferlerinin yeniden başlamasını büyük bir sevinçle karşıladıklarını söyledi. Tren seferlerinin belediye başkanlığını yaptığı ilçesinin gelişimine büyük katkı sunacağını kaydeden İbrahim Sarıcaoğlu, “Son yıllarda çeşitli sektörlerde aldığı yatırımlar ile modern kentleşme yolunda büyük bir mesafe alan Kavak ilçemiz yedi senelik bir aradan sonra tren seferlerine yeniden kavuşuyor. Bu bizim için büyük bin nimet. İlçemizin ulaşım ağına tren seferlerinin de eklenmesi nüfusumuzun artmasına ve ekonomimizin daha da hareketlenmesine neden olacaktır” diye konuştu.

Sarıcaoğlu, başlayacak bölgesel tren seferlerinin yöre halkına rahat ulaşım kolaylığı getirmesi yanında turizme açılma hedefinde bulunan Kavak’a gelen insan sayısında da büyük artış sağlayacağını ifade etti. Tren yolcu seferlerinin Samsun- Ankara karayolunda belli bir oranda trafik rahatlamasına da neden olacağını vurgulayan Başkan İbrahim Sarıcaoğlu, ayrıca şunları söyledi:

“Samsun-Çarşamba Havalimanı ve deniz ulaşımına 25 dakikalık mesafedeyiz. Şimdi buna demiryolunun da eklenmesiyle ulaşımda hiçbir problemi olmayan bir ilçe olduk. Gününü muhteşem bir doğa içinde stresten uzak geçirmek isteyenler özellikle de engelli vatandaşlarımız şimdi trenle çok daha rahat ve konforlu bir biçimde gelip gidebilecekler. Başlayacak tren yolcu taşımacılığı nüfusumuzun artmasına ekonomimizin daha hareketlenmesine katkı sağlayacaktır. Ülkemiz için taş üstüne taş koyanlara minnettarız. Projede emeği bulunan herkese çok teşekkür ediyoruz.”

Tren sefer saatleri ise Samsun kalkış 17.30, Kavak varış 18.40 Amasya varış 20.36, Amasya kalkış 06.15,Kavak varış 08.04, Kavak kalkış 08.05, Samsun varış 09.24 şeklinde olacak.