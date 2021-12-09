Kavak ilçesinin kültürü hazırlanan doktora teziyle incelendi

SAMSUN (İHA) – Samsun’un Kavak ilçesini, geçmişi ve bugünüyle ele alan ilk bilimsel çalışma yapıldı. Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Kavak ilk kez bilimsel olarak ele alındı. İlçemize ışık tutacak çalışma için hocalarımıza minnettarız” dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Şişman’ın akademik danışmanlığında Dr. İbrahim Boz tarafından hazırlanan doktora tezi Samsun’un Kavak ilçesini, sosyal, kültürel ve ekonomik yanları başta olmak üzere her yönüyle ele aldı.

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Dr. İbrahim Boz’un 3 yıl süren geniş kapsamlı bir çalışma sonucu hazırladığı doktora tezinin, Kavak tarihinde ilçeyle ilgili yapılan ilk doktora çalışması olduğunu belirtti. Başkan Sarıcaoğlu, söz konusu doktora tezinin yörenin kültürünü, tarihini, ekonomisini, sosyal hayatını, ilçe merkezine ve Samsun merkezine yapılan göçleri ve bu süreçte Kavak kültüründe yaşanan değişim ve dönüşümleri ele alan bilimsel bir çalışma olduğunu ifade etti.

Sarıcaoğlu, “Doktora tezi hazırlanırken yöre halkından pek çok kaynak kişi ile STK temsilcileriyle, muhtarlarla, eğitimcilerle görüşülmüştür. Üç yıllık bir süreçte tamamlanan doktora tezinde sahada derlenen birçok maddi kültür ve sözlü kültür malzemesi hem sunulmuş hem de yorumlanmıştır. Bu bilimsel çalışmada akademik danışmanlık yapan değerli hocamız Prof. Dr. Bekir Şişman’a ve hazırlayan hocamız Dr. İbrahim Boz’a çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Tez danışmanı Prof. Dr. Bekir Şişman ile birlikte Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu’nu ziyaretinde konuşan Dr. İbrahim Boz, çalışma ile Kavak kültürünü kayıt altına alarak korumayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı amaçladıklarını belirterek şunları söyledi: “Böylece bir nevi kültürel koruma sağlayarak Kavak kültürünün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamayı amaçladık. Kavak’ta köylerde ciddi manada nüfusun azaldığını tespit ettik. Yaşlı insanlar aramızdan ayrılmadan onların bilgileriyle, kültürel birikimleriyle orta ve genç kuşağın bilgilerini karşılaştırarak bu kültürün ne kadar devamlılık arz ettiğini, ne oranda değiştiğini; bu değişime neden olan sebepleri ve bu kültürün gelecek kuşaklara nasıl aktarılabileceğini, yani kültürel korumanın nasıl sağlanabileceğini gündeme getirerek Samsun yöremize ve kültürümüze hizmet olması düşüncesiyle bu konudaki tez çalışmamıza başladık. Bu süreçte başta Belediye Başkanımız İbrahim Sarıcaoğlu’ndan, KADEF’ten, mahalle muhtarlarımızdan ve öğretmenlerimizden, özellikle de Kavak halkından ciddi katkılar aldık. Hepsine müteşekkirim. Bundan sonraki süreçte çalışmamız kitaplaştırılarak Kavak ilçesi halk kültürünün bilim âlemine ve kitlelere tanıtılması sağlanacaktır."