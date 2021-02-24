Kavak Belediyesi’nden greyder operatörüne ödül

SAMSUN (İHA) – Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, yoğun kar nedeniyle kapalı mahalle yollarını açmak için günlerce arazide çalışan greyder operatörü Uğur Efe’yi ödüllendirdi.

Kavak Belediyesi’nin bu ayki başarılı personeli Belediye Fen İşleri Müdürlüğü Şantiye personeli greyder operatörü Uğur Efe oldu. Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, geçen günlerde yoğun kar altında kalan ilçede kapalı mahalle yollarını yeniden ulaşıma açmak için durup dinlenmeden günlerce sahada çalışan personelini ödüllendirdi. Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, başkanlık makamında birim amirlerinin de bulunduğu programda bu ayın başarılı personeli Uğur Efe’yi ağırlayarak tebrik etti. Sarıcaoğlu, başarıyı ödüllendirme uygulamasının bundan sonra da devam edeceğini belirterek Uğur Efe’yi çalışmasından dolayı kutladı.

Greyder operatörü Uğur Efe’nin emeğinin büyük olduğunu dile getiren Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Belediyemizin her ay düzenli olarak yaptığı en kaliteli ve güzel hizmet veren personelini ödüllendirme uygulamasında bu ayın başarılı personeli olarak greyder operatörümüz Uğur Efe’yi uygun gördük. Kendisinin Mahallelerimizde büyük emeği var. Geçtiğimiz günlerde ilçemizde oldukça etkili olan kar yağışı sonrası kapalı yolları açmak ve vatandaşlarımızın ulaşımda sıkıntı yaşamamaları için günlerce dur durak bilmeden çalıştı. Kendisini şahsım ve ilçe hakkımız adına kutluyor ve tebrik ediyorum" dedi