Katırdan düşen baba oğul hastanelik oldu

Samsun’da fındık bahçesinde ürken katırın üzerinden düşen baba oğul yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Düzardıç Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık bahçesinde ürken katırın üzerinden düşen M.Ö. (32) ile 4 yaşındaki oğlu B.Ö. yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan baba oğul tedavi altına alındı.