Katarakt hastalığında cerrahi tedavi

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emrullah Beyazyıldız, "Kataraktın ilerlemesini engellemek için yapılabilecek tedavi cerrahidir. 10 dakikalık bir işlem sonrası yapılacak göz kontrolü sonrası hasta günlük hayata geri dönülebilir" dedi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emrullah Beyazyıldız, her yaşta ortaya çıkabilen oluşturduğu görme sorunu ile günlük hayatı etkileyen "katarakt" hakkında önemli bilgiler verdi. Kataraktın tedavisi olan bir görme sorunu olduğunu belirten Doç. Dr. Emrullah Beyazyıldız, "Görmemizi sağlayan sinir ve damar içermeyen mercek diye adlandırdığımız lensin şeffaflığını yitirmesi, saydamlığını kaybetmesi durumudur. Her yaşta görülebilir fakat sıkça ileri yaşlarda ortaya çıkmaktadır. Her yaşta Katarakt ameliyatı yapılmaktadır. Görme sorunu ile hastalar bulutlu, dumanlı gördüğü şikayetlerini dile getirirler. Bu öncelikle bir gözü etkiler daha sonra diğer gözde de oluşur. Bu sorunu yaşayan hastalarda ışığa karşı hassasiyet, uzağa ve yakını görememe en sık şikâyetlerin başında gelir. Hastalarda bu durum geçici değildir daimidir. Yani şikayetler başladıysa devamlı bu şikayetler olur ve geri dönüş olmaz” diye konuştu.

Katarakt tedavisi

Kataraktın tek tedavisinin cerrahi yöntem olduğunu belirten Doç. Dr. Emrullah Beyazyıldız, şöyle devam etti:

“Bir hastada Katarakt başlamış ise bu geriye dönmez ve devamlı ilerler bir noktaya geldiğinde cerrahi yöntem kaçınılmazdır. Yaklaşık 30 dakika süren ameliyat öncesi işlemler sonrası katarakt ameliyatı son teknoloji cihazlar eşliğinde FAKO yöntemi ile yapılır. Bu yöntem ile ortalama yaklaşık olarak 10 dakika sürüyor. Mikro cerrahi yöntemlerle çıkardığımız saydamlığını yitiren merceklerin yerine suni diye tabir ettiğimiz teknolojik olarak üretilen kırıcılığı yüksek ve iyi olan, hastanın net görmesini sağlayacak olan mercekleri yerleştiriyoruz.”

Ameliyat sonrası

Beyazyıldız açıklamasını, “Son yıllarda uygulanan en güncel ve yeni tedavi akıllı lens (trifokal lens) uygulamalarıdır. Ameliyat sonrası hasta 1 saat dinlendikten sonra evine gönderiyoruz. Eskisi gibi gözün tamamen kapanma durumu yok. Büyük bandajlarla kapatmıyoruz sadece şeffaf bir korucu ile hastanın gözünü kapatıyoruz ertesi günden itibaren hasta günlük hayatına dönebiliyor. Yukarıda saymış olduğumuz şikayetlerden bir ya da bir kaçını yaşayanların mutlaka bir uzman doktordan destek almalıdır. Bu şikayetler geçici olmayacak ilerleyecektir. Bu anlamda en kısa zamanda tedavilerini olmalarını ve günlük hayatlarında görme sorununa bağlı olarak yaşadıkları sorunlardan kurtulmalarını tavsiye ediyoruz" şeklinde tamamladı.