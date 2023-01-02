Karmil: "2023 yılı için 400 milyon TL bütçe belirledik"

Tekkeköy Belediye Meclis Başkanvekili Aydın Karmil, 2022’nin verimli bir yıl olduğunu belirterek, "2023 yılı için 400 milyon TL bütçe belirledik. Bütçemiz doğrultusunda 2023 yılını daha verimli bir yıl olarak geçireceğimizi ümit ediyor ve çalışmalarımızı bu doğrultuda planlıyoruz" dedi.

Tekkeköy Belediye Meclisi 2023 yılı Ocak Ayı İlk Toplantısı, Meclis Başkanvekili Aydın Karmil başkanlığında Tekkeköy Belediye Binası Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı. 10 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda ilk olarak geçen yıla ait gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerin denetimi için kurulacak denetim komisyonuna üye seçimi gerçekleştirildi.

Seçimin ardından Meclis Başkanvekili Aydın Karmil açıklamalarda bulundu. Aydın Karmil, “2022 yılı belediyecilik hizmetleri açısından her yönüyle verimli bir yıl oldu. 2023 yılı için 400 milyon TL bütçe belirledik. Bütçemiz doğrultusunda 2023 yılını daha verimli bir yıl olarak geçireceğimizi ümit ediyor ve çalışmalarımızı bu doğrultuda planlıyoruz. Gerek hizmetler noktasında gerekse huzur ve güven ortamında bir yıl geçirmeyi umuyoruz. 2023 yılının ülkemiz, ilimiz ve ilçemiz için hayırlara vesile olmasını diliyor; barışın, huzurun, adaletin temsil edildiği bir yıl olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

Meclis toplantısı gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından son buldu.