Karlı bölgelerde can dostlara yiyecek desteği

Canik Belediyesi arama kurtarma ekipleri, kar yağışının etkili olduğu ilçede sokak hayvanlarının yiyecek sıkıntısı yaşamaması için seferber oldu.

Canik Belediyesi kar yağışının etkili olduğu ilçede sokak hayvanlarının soğuk hava şartlarından olumsuz etkilenmemesi, yiyecek sıkıntısı çekmemesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışının etkili olduğu ilçede 7/24 vatandaşların yardımına koşan, ihbarlara anında müdahale eden Canik Belediyesi Arama Kurtarma (CAK) ekipleri, sokak hayvanlarının yiyecek sıkıntısı çekmemeleri adına seferber oldu. İlçede kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde yaşayan sokak hayvanlarını sürekli olarak kontrol eden ekipler, onlara mama ve su ulaştırırken, ilçede sağlık problemi yaşayan sokak hayvanlarına Canik Belediyesi veteriner hekimleri tarafından gerekli tedaviler uygulanıyor.

Mamalar can dostlarına ulaştırılıyor

İlçede kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yaşayan sokak hayvanlarının beslenme sorunuyla karşılaşmamaları için yiyeceklerin ulaştırıldığını ifade eden Canik Belediyesi Veteriner Hekimi Seyit Ahmet Bakır, "Canik Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerimizle birlikte ilçemizde kar yağışlarının etkili olduğu bölgelerde yaşamını sürdüren can dostlarımızı düzenli olarak kontrol ediyoruz. Onların yiyecek sıkıntısı yaşamamaları adına besleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Can dostların yoğun olarak yaşadıkları bölgelerle birlikte geçiş güzergâhlarına yiyeceksiz kalmamaları için mama bırakıyoruz. Belediye Başkanımız İbrahim Sandıkçı can dostlarımızın sağlıklı bir yaşam sürmeleri ve yiyeceksiz kalmamaları konusunda büyük bir hassasiyet gösteriyor. Kendilerinin direktifleri doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla can dostlarımızın beslenme ihtiyacını karşılıyor, tedavilerini gerçekleştiriyoruz” dedi.

Can dostlarına anında müdahale

Canik Belediyesi veteriner hekimleri, Canik Belediyesi Arama Kurtarma ekipleriyle birlikte kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde sağlık problemi yaşayan sokak hayvanlarına ulaşıyor. Kontroller esnasında tespit edilen ve belediyeye gelen ihbarlar üzerine sağlık sorunu yaşayan sokak hayvanlarına ulaşan Canik Belediyesi veteriner hekimleri, hemen müdahale ederek onların tedavilerini gerçekleşiyor.