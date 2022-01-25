‘Kardan gelin’ ilgi görüyor

Samsun’un Çarşamba ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından bir vatandaşın, eğlence amacıyla yaptığı ‘kardan gelin’ büyük ilgi gördü.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrasında oluşan kar kütleleri eğlenceye dönüştü. Birçok çocuk-genç kartopu keyfini yaşarken, ilçede bir vatandaşın kar yağışı sonrası klasikleşen ’kardan adam’ yerine ’kardan gelin’ yapması dikkatleri topladı.

Geline benzetilen kar kütlesini gören vatandaşlar cep telefonlarını alarak özçekim yapmayı ihmal etmedi.