Karavan turizminde Samsun gözde şehir oldu

Samsun Büyükşehir Belediyesi Karavan Parkı yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oldu. Bu yılın ilk 9 ayında Türkiye’nin 59 şehrinden ve dünyanın 17 farklı ülkesinden 321 karavancı Samsun’a akın etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait mavi ve yeşilin buluştuğu noktada, eşsiz bir deniz manzarasına sahip Doğu Park Karavan Parkı, korona virüs nedeniyle otellerde kalmak istemeyen kampçıların tercihi oldu. Karavan Park 9 ayda 2 bin 500 karavancıyı ağırladı. Özellikle karavan ve çadır kampçılarının en büyük sorunu olan elektrik, tuvalet ve duş gibi imkanların yer aldığı alanda, Türkiye’nin birçok ilinden gelen misafirler tatilin tadını doyasıya çıkardı. 25 karavan kapasiteli kamp alanı içerisinde ailelere uygun çadır kurmak ve mangal yapma alanları da mevcut.

Türkiye’nin 59 şehrinden ve dünyanın 17 farklı ülkesinden karavancıların Samsun’a akın ettiğini söyleyen Büyükşehir Belediyesi Karavan Parkı Tesis Müdürü Erdal Yavuz, "Tesisimizde karavanıyla ya da çadırıyla gelen misafirlerimize konaklama hizmeti veriyoruz. Konaklamayla birlikte su, elektrik ve internet hizmeti de sunuyoruz. Misafirlerimiz ayrıca tesislerimizdeki banyo, tuvalet ve restoran gibi yerlerden de faydalanıyorlar. 2021 yılının 9 ayında 321 civarında karavan girişi oldu. 2 bin 500 kampçı da faydalandı. Türkiye’nin 59 şehrinden ve dünyanın 17 farklı ülkesinden karavancılar buraya akın etti. Her gelen misafir de kampımızdan memnun kaldı. Memnuniyetlerini de mesajlarıyla dile getirdi” dedi.

Kampla birlikte tesislerden de faydalanma imkanı

Karavan Kampı’na gelen misafirlerin ayrıca aqua park, SUKAY ve engelliler rehabilitasyon merkezinden de yararlandığını vurgulayan Yavuz, "Karavan parkın hemen yanında aqua park ve su kayağı alanlarımız var. Onlardan da ek bir ücretle faydalanabiliyorlar. Hatta ailenin içinde engelli birey varsa bitişiğimizdeki engelli ve rehabilitasyon merkezini kullanma imkanları mevcut. Plaj voleybolu sahamız var ve ücretsiz. Böylelikle tesisimizi ziyaret eden kampçılarımız alanda birden çok tesisten faydalanma imkanı buluyor. Tesisimiz ayrıca 12 ay boyunca hizmet veriyor. Aynı zamanda Karavan Park şehir merkezine yakın olduğu için gelen misafirlerimiz şehri gezme fırsatı da buluyor. Tramvay durağına 100 metre, şehir merkezine ise 3 kilometre uzaklıktayız" diye konuştu.