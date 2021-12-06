Karavan Fuarı’na Samsun Büyükşehir Belediyesi damgası

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Karavan Parkı hizmeti, 15. Travel Turkey İzmir Fuarı ile eş zamanlı olarak bu yıl ilk kez düzenlenen TTI Outdoor Fuarı’na damga vurdu.

Kamp deneyimi yaşamak isteyen doğa tutkunları, TTI Outdoor Fuarı’nda buluştu. Fuarda moto-karavan, çekme karavan, alkovenli karavan, mobil evler, özel amaçlı araçlar, mobil hizmet karavanları, ticari karavanlar, seyahat römorkları, karavan yan sanayisi ve aksesuarları, kamp malzemeleri ve ekipmanları, karavan kiralama acenteleri, dernekler ve kulüpler, 10 metre altı tekne, tekne ekipman ve aksesuarları, marinalar, bisiklet ve motosiklet gibi ürün grupları yer aldı.

Fuara Samsun Büyükşehir Belediyesi Karavan Park yetkilileri de katılarak stant açtı. Açılan stantta Samsun’da verilen Karavan Park hizmetleri anlatıldı. Standı ziyaret eden Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ve Ulusal Kamp Karavan Federasyonu (UKKF) Başkanı Leyla Özdağ karavancıların ve tüm kamp severlerin kamp ihtiyaçlarına çözüm üreten bir tesis inşa etmesinden dolayı Samsun Büyükşehir Belediyesi’ni tebrik ederek teşekkür etti.

Samsun açısından güzel bir fuar olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediyesi Karavan Parkı Tesis Müdürü Erdal Yavuz, ”TTI Outdoor Fuarı’nda Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak biz de yerimizi aldık. Karavan tesislerimizi ve kamp alanlarımızın tanıtımını yaptık. Türkiye’nin 59 şehrinden ve dünyanın 17 farklı ülkesinden karavancıların ziyaret ettiği bir tesise sahip olduğumuzdan dolayı mutluyuz. Standımızı ziyaret eden herkes Samsun’da verilen hizmetlerden övgüyle bahsetti. Güzel bir fuar deneyimi yaşadık” dedi.