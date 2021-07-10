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Karaosman güven tazeledi

Samsun 19 Mayıs Ballıca Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Tuncay Karaosman, olağan genel kurulda güven tazeledi.

SAMSUN 10.07.2021, 15:11
Karaosman güven tazeledi
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Samsun 19 Mayıs Ballıca Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Tuncay Karaosman, olağan genel kurulda güven tazeledi.

Ballıca Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Olağan Kongresi Belediye Düğün Salonu’nda yapıldı. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın’ın divan başkanlığını yaptığı kongrede tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Tuncay Karaosman, tekrar başkan seçildi.

Tuncay Karaosman yaptığı konuşmada, “İlçemizde esnaflarımızın birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi bizleri mutlu ediyor. Ben her seferinde esnaf ve sanatkârımız ile ilgili sıkıntıları makamlara anlatma gayreti içinde oldum. Şuna inanıyorum: Esnaf ve sanatkâr bu ülkenin omurgasını teşkil ediyor. Eğer siz bu ülkeyi ayakta tutmak istiyorsanız, bu omurgaya sahip çıkmanız lazım" dedi.

Kongreye S.S. 13 Nolu 19 Mayıs Minibüs ve Otobüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Muammer Akyüz, 19 Mayıs Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Harun Şimşek, 19 Mayıs Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İlfet Gören, Bafra Kızılırmak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Odası Başkanı Ahmet Yılmaz ve çevre ilçe oda başkanları katıldı.
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