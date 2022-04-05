Karadeniz’de en çok vekil çıkaracak il Samsun

18 ilin bulunduğu Karadeniz Bölgesi’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde toplam 67 milletvekili kontenjanı olduğu açıklandı. Karadeniz’de 9 milletvekili ile en çok kontenjanı bulunan il ise Samsun olarak dikkat çekti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), hangi ilden kaç milletvekilinin çıkacağını Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken illerin kaç milletvekili çıkaracağı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında duyuruldu. Karadeniz Bölgesi’nde geçen düzenlemede 66 olan milletvekili kontenjanı sayısı Bayburt’tun vekil sayısının 1’den 2’ye yükseltilmesiyle 67’ye yükseldi.

Karadeniz Bölgesi’ndeki milletvekili kontenjan sayıları Amasya (3), Artvin (2), Bolu (3), Çorum (4), Giresun (4), Gümüşhane (2), Kastamonu (3), Ordu (6), Rize (3), Samsun (9), Sinop (2), Tokat (5), Trabzon (6), Zonguldak (5), Bayburt (2), Bartın (2), Karabük (3) ve Düzce (3) olarak sıralandı.

Açıklanan son kontenjan rakamları ile birlikte 67 vekil çıkartacak Karadeniz Bölgesi’nde en çok kontenjana sahip il Samsun olurken, Samsun’u 6’şar vekil ile Ordu ve Trabzon takip etti. TÜİK verilerinden hareketle belirlenen yeni il kontenjanına göre Tokat ve Zonguldak’ın vekil sayısı da 5 olacak.