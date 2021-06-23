Karadeniz’de 13 mavi bayraklı plaja sahip tek şehir: Samsun

Karadeniz Bölgesi’nde en çok mavi bayraklı plaja sahip olan Samsun, deniz, kum ve güneşi tercih edenler için önemli bir potansiyeli de elinde bulunduruyor. Deniz suyu kalitesi ile sahip olduğu 13 mavi bayraklı plajın standartlarını koruyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bu kaliteyi hem sağlamak hem de sürdürmek kolay değil” dedi.

Samsun deniz suyu kalitesi ile 6 yıldır 13 mavi bayraklı plaja sahip. Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 Haziran ve 1 Eylül dönemlerinde 15 günde bir kentteki 45 ayrı noktadan deniz suyu numuneleri alınıp, Halk Sağlığı Laboratuvarlarında analiz yapılıyor. Mikrobiyolojik analizler sonucunda deniz suyunun kalitesi belirleniyor. Yapılan son ölçümlerde de deniz suyundaki parametreler istenen değerlerde çıktı. Yüzme suyu kalite değerleri rahatlıkla sağlandı.

Öte yandan Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından her yıl plajlarla ilgili belirli standartlarda değerlendirmeler yapılıp plajın mavi bayrağa sahibi olup olmayacağına karar veriliyor. Vakıf tarafından plajdaki yüzme suyu analizlerinin mikrobiyolojik ve insan sağlığı açısından standartları sağlaması isteniyor. Ayrıca plajdaki kumsal, tuvalet ve lavaboların temizliği, halkı çevre açısından bilinçlendirmek için çevre eğitim etkinlikleri yapılması, halkın güvenli ve sağlıklı bir şekilde plajlardan yararlanabilmesi amacıyla cankurtaran, ilkyardım ve engelliler için hizmetlerin sağlanması gerekiyor. Bu kriterleri sağlayan kentteki 13 plaj mavi bayrak sahibi olmayı sürdürüyor.

Bu kaliteyi sürdürmek kolay değil

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun’un Karadeniz Bölgesi’nden en çok mavi bayraklı plaja sahip kent olduğunu söyleyerek, “Mavi bayraklı plajlarınızın olması için yüzme suyunun belirli bir kalitede olması gerekiyor. Bu kaliteyi sürdürmeniz gerekiyor. Deniz suyu kalitesi ile ilgili kentimiz genelinde yaşamış olduğumuz bir sıkıntı yok. Yaz döneminde vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile denize girebilirler. Bazı durumlarda herhangi bir sorun yaşanması ya da kaçak ve kontrolsüz atık su deşarjları olması durumunda ise anlık olarak müdahale edilip gerekli tedbirlerin alınması sağlanıyor. Bu sayede deniz suyu kalitemizin sürekliliğini sağlamış oluyoruz. Bu kaliteyi hem sağlamak hem de sürdürmek kolay değil. Su kalitesinin istenilen düzeyde tutulması için birçok etken var. SASKİ’ ye ait arıtma tesislerinin, biyolojik arıtma tesislerinin verimliliğini artırarak, çıkan atıkların denize deşarj edilmemesini sağlayarak, arıtma tesislerinde terfi merkezlerinde koku tutucu filtre sistemleri yaparak, derelerin ıslah ve bakım çalışmalarını yaparak deniz suyundaki bu standartları sağlayıp sürdürülebilir hale getiriyoruz” diye konuştu.

İşte samsun’un mavi bayraklı plajları

Atakum ilçesinde Omtel Plajı, Körfez Plajı, İnci Plajı, İncesu Plajı, Denizevleri Plajı, Dantel Plajı, Nazar Plajı, Denizkızı Plajı, Gençlik Plajı, Golf Plajı. İlkadım ilçesinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Fener Plajı. Terme ilçesinde Miliç Çevre Eğitim Plajı ve Terme Karavan Kampı Plajı.