Karadeniz Workshop Samsun Festivali düzenlendi

Karadeniz Workshop Samsun Festivali, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Öğretim, ölçme değerlendirme, teknolojinin dil öğretiminde kullanılması ve daha birçok atölyelerin bulunduğu Karadeniz Workshop Samsun Festivali, OMÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

Etkinliğe Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Havva Nur Bozdoğan, Nick Manthei, Sema Bülbül’ün yanı sıra OMÜ, Samsun Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden öğretim üyeleri katıldı.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Öğretim Görevlisi Havva Nur Bozdoğan, “Yapılan bu atölye çalışmasının ve projenin başka projeler için bir başlangıç olmasını temenni ediyorum. Konuşmacı arkadaşlara teşekkürlerimi sunuyor ve güzel bir etkinlik olmasını diliyorum. Etkinliği düzenleyen kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

Dört oturumdan oluşan eğitimde atölyeleri Kıdemli Profesyonel Gelişim Danışmanı Nick Manthei ve Sema Bülbül yönetti. Yapılan atölye çalışmalarının değerlendirilmesi için etkinlik sonrası çevrimiçi seminerler düzenlendi. Etkinlik konuşmacılara OMÜ fidan sertifikalarının takdim edilmesi ile sona erdi.