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Karadeniz Kariyer Fuarı’nda Samsun Adliyesi büyük ilgi gördü

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde yüzlerce firma ve 6 paydaş üniversiteyi binlerce öğrenci ve mezunla buluşturan Orta Karadeniz Kariyer Fuarı’ndaki (OKAF 2022) Samsun Adliyesi standı büyük ilgi gördü. Fuarda "Parmaklar Yarışıyor" adı altında ödüllü klavye şampiyonası düzenlendi.

SAMSUN 03.03.2022, 18:08
Karadeniz Kariyer Fuarı’nda Samsun Adliyesi büyük ilgi gördü

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde yüzlerce firma ve 6 paydaş üniversiteyi binlerce öğrenci ve mezunla buluşturan Orta Karadeniz Kariyer Fuarı’ndaki (OKAF 2022) Samsun Adliyesi standı büyük ilgi gördü. Fuarda "Parmaklar Yarışıyor" adı altında ödüllü klavye şampiyonası düzenlendi.

2-3 Mart tarihleri arasında düzenlenen ve bugün kapanışı yapılan Orta Karadeniz Kariyer Fuarı’ndaki Samsun Adliyesi standı binlerce öğrenci ve ziyaretçilerin büyük ilgisi ile karşılaştı. Standa hukuk fakültesi öğrencilerine temsili duruşma (simülasyon) yaptırıldı. Ayrıca hakimler ve savcılar öğrencileri bilgilendirdi. Hakim ve cumhuriyet savcılarının katılımı ile sahnede söyleşi gerçekleştirildi. Ziyaretçiler cübbe giyip kürsülere oturdu ve bol bol fotoğraf çektirdi.

"Parmaklar Yarışıyor" adı altında ödülle klavye yarışması düzenlendi. 220 üniversite öğrencisinin katıldığı yarışmada Emircan Akçeken birinci, Umut Uzun ikinci ve Ulvi Hakan Terzi üçüncü oldu. İlk üçe giren yarışmacılara çeşitli para ödülü olarak hediye çeki takdim edildi. Birincinin hediye çekini Samsun Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, ikincinin hediye çekini Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Ahmet Çavdar ve üçüncünün hediye çekini Samsun Adliyesi Hakimi Ali Tontur verdi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç yaptığı açıklamada, "Samsun’da 02-03 Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı’nda Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı olarak adalet hizmetlerinin işleyişini ve Adalet Bakanlığına bağlı meslekleri tanıtmak üzere temsili duruşma salonu ve stant kuruldu. Yoğun bir ilgi ile karşılanan standımızı ziyaret eden üniversite ve lise öğrencilerinin katılımı ile temsili duruşmalar yapıldı, temsili duruşmalarda video ve fotoğraflar çekildi. Slayt gösterileri ile birlikte Samsun Adliyesinde görevli hakim ve cumhuriyet savcıları ile katılımcılar arasında söyleşiler gerçekleştirildi. Kurumumuzda görevli cumhuriyet savcısı, hakim, yazı işleri müdürü, psikolog, sosyal hizmet uzmanları, pedagog, infaz koruma memuru ile zabıt katibi gibi meslekler ile ilgili mesleki bilgilendirmeler yapıldı. Adliyemizde staj eğitimi ve başvurusu hakkında bilgiler verildi. Öğrencilere hakim, savcı ve avukat cübbeleri tanıtıldı ve giydirildi. Kurumumuzla ilgili broşürler katılımcılara dağıtılarak gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Katılımcı öğrenciler arasında klavye yarışması yapılarak, klavye yarışmasında birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere ödülleri takdim edildi. Standımız binlerce öğrenci ve vatandaş ziyaret ederek ilgi gösterdi" dedi.

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