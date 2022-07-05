‘Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı’ Samsun’da başladı

Karadeniz’deki 23 ili kapsayan "Interreg NEXT Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı" tanıtım etkinlikleri ve proje eğitimleri Samsun’da başladı.

Interreg Next 2021-2027 Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Tanıtım Etkinliğinin açılışı bir otelde yapıldı.

Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, toplantıya online bağlantı ile katılarak açıklamalarda bulundu. Özcan, “Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programlarından hali hazırda iki programdan geçtiğimiz dönemlerde yararlandı. Bunlardan birincisi Bulgaristan’la yürüttüğümüz Türkiye-Bulgaristan senatosu işbirliği programıydı. Edirne ve Kırklareli illerimiz bu programdan yararlanıyordu. İkinci programımız ise Karadeniz Havzası İşbirliği Programı Edirne’den Artvin’e kadar olan kıyı şehirlerimizde olan 23 şehrimiz bu programlardan yararlandı. Yeni dönemde de yararlanmaya devam edecek. Bu dönem üçüncü bir programa dahil olmaya çalışıyoruz. O da Akdeniz programı burada da yine Edirne’den Hatay’a kadar kıyıda olan 25 şehrimiz bu programdan yararlanacaklar” dedi.

“Sonbaharda Akdeniz de programlar yapacağız”

Özcan, programların hız kesmeden devam edeceğini belirterek, “Programların ilkini haziran ayı içerisinde Edirne’de yaptık. İkincisini geçtiğimiz hafta Trabzon’da yaptık ve sonuncusu ise şimdi Samsun’da gerçekleştiriyoruz. Sonbaharda ise Akdeniz programları için İzmir, Antalya ve Adana’ya gideceğiz. Oralarda da programları anlatacağız” diye konuştu.

“Yeni dönemde KOBİ’lerde programdan yararlanabilecek”

AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, valiliklerin, kaymakamlıkların, yerel yönetimlerin, belediyelerin, üniversitelerin, derneklerin, vakıfların, meslek kuruluşlarının, odaların hatta bu yeni dönemde KOBİ’lerin de programdan yararlanmasının mümkün olduğunu ifade etti.

Samsun Valisi Yardımcısı İbrahim Civelek ise konuşmasında, “Komisyon onayından geçmesi durumunda programın öncelikleri olan ‘Daha rekabetçi ve akıllı Avrupa’, ‘Daha yeşil ve düşük karbon üreten bir Avrupa’ temalarında çalışmayı ve öngörülen 71 milyon euroluk bütçeden ilimize, bölgemize ve ülkemize olabildiğince fazla destek alabilmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Program uzmanların ve konuşmacıların online ve yüz yüze şekilde sunumlar yapmasıyla devam etti.