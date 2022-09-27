Karabağ şehitleri Samsun’da anıldı

Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı Karabağ’da verdiği 44 günlük vatan savaşında şehit düşen askerler için Samsun’da anma programı düzenlendi.

Orta Karadeniz Azerbaycan Türkleri ve Soydaşlar Derneği tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda organize edilen Karabağ şehitlerini anma programında saygı duruşunda bulunuldu, Türkiye ve Azerbaycan’ın istiklal marşları okundu. Ardından Orta Karadeniz Azerbaycan Türkleri ve Soydaşlar Derneği Başkanı Mesude Veliyava Altun, bir konuşma yaptı.

“Türkün bileği bükülmez yeter ki beraberliğimizi bozmayalım”

Bugünün, 44 gün süren savaş sonucu Azerbaycan askerlerinin Ermenilere, Batı’ya, Avrupa’ya Türk’ün gücünü gösterildiği bir gün olduğunu belirten Mesude Veliyava Altun, “Bugün Türk dünyasının hem sevinç hem de hüzünlü bir günüdür. Sevindiğimiz konu, 30 yıl sonra topraklarımız özgürlüğüne kavuştu. Üzüldüğümüz konu ise canımız, kanımız olan kardeşlerimiz 30 yıl önce ansızın Rus Silahlı Kuvvetleri’nin saldırısı sonucu evini yurdunu bırakıp vatan topraklarından ayrılmak zorunda kaldılar. O zaman evini yurdunu bırakıp vatan hasreti ile büyüyen küçük çocuklar topraklarımızı Ermeni adı altında zapteden kalleşlerden korumak için 30 yıl sonra vatan uğrunda savaşa katıldılar ve topraklarımızı canları, kanları pahasına azat ettiler. Bu gün o gündür. Vatan toprağı için 3 bin yiğit Azerbaycan oğlunun şehit olduğu gündür. Kahraman Azerbaycan ordusunun 44 gün süren savaş sonucu Ermenilere, Batı’ya, Avrupa’ya, Ermeni’nin sırtını sıvazlayan tüm Türk düşmanlarına Türk’ün gücünün, Türk birliğinin Turan ordusunun nelere kadir olduğunu gösterdiği bir gündür. Orta Karadeniz Azerbaycan Türkleri ve Soydaşları Derneğimiz, başta Azerbaycan devleti olmak üzere devletimizin ve Azerbaycan askerinin yanındadır. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Allah hepsinden razı olsun. Türkün bileği bükülmez, Türkün gücü tükenmez yeter ki birlik olalım, beraberliğimizi bozmayalım. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği” dedi.

Altun’un konuşmasının ardından Danila Mammadova da bir şiir okudu. Program toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.